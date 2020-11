“Vado via…”. GF Vip, Elisabetta Gregoraci confessa la data a Pierpaolo Pretelli: quando esce dal reality (Di venerdì 27 novembre 2020) quando Alfonso Signorini ha comunicato ai vipponi che il GF Vip durerà fino a febbraio prossimo la reazione è stata di sgomento generale. Appurato che non si trattava di uno scherzo, i concorrenti, o almeno la maggior parte di loro, sono entrati in crisi dopo la diretta. Perché al massimo sospettavano di trascorrere ancora qualche giorno nel bunker di Cinecittà, non addirittura altri due mesi. Ci saranno ovviamente altri ingressi ma questa edizione, la seconda condotta da Signorini, è la più lunga in assoluto: la famosa porta rossa si chiuderà definitivamente l’8 febbraio 2021, giorno tra l’altro del 41esimo compleanno di Elisabetta Gregoraci, sin da subito la più convinta a non continuare il percorso nella Casa. Le pesa troppo la mancanza del figlio, Nathan Falco, e per lei è inammissibile trascorrere il Natale lontani. (Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020)Alfonso Signorini ha comunicato ai vipponi che il GF Vip durerà fino a febbraio prossimo la reazione è stata di sgomento generale. Appurato che non si trattava di uno scherzo, i concorrenti, o almeno la maggior parte di loro, sono entrati in crisi dopo la diretta. Perché al massimo sospettavano di trascorrere ancora qualche giorno nel bunker di Cinecittà, non addirittura altri due mesi. Ci saranno ovviamente altri ingressi ma questa edizione, la seconda condotta da Signorini, è la più lunga in assoluto: la famosa porta rossa si chiuderà definitivamente l’8 febbraio 2021, giorno tra l’altro del 41esimo compleanno di, sin da subito la più convinta a non continuare il percorso nella Casa. Le pesa troppo la mancanza del figlio, Nathan Falco, e per lei è inammissibile trascorrere il Natale lontani. (Continua dopo ...

