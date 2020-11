Vaccino obbligatorio? La strada scelta dall’Australia e quelle che potrebbe prendere l’Italia (Di venerdì 27 novembre 2020) Un Vaccino contro il Coronavirus approvato ancora non c’è. Eppure si sta già parlando di come (e per chi) renderlo obbligatorio. Le ultime parole sono quelle del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che durante un intervento al Forum della Sostenibilità ha chiarito la sua posizione: «Io credo che per alcune categorie debba esserci l’obbligo vaccinale. Per il resto immagino che dopo quello che si è passato in tutti questi mesi la richiesta della vaccinazione sarà estremamente alta». Il viceministro non ha specificato per quali categorie il Vaccino potrebbe diventare obbligatorio ma ha chiarito quali saranno le prime ad avere accesso al farmaco che dovrebbe mettere un argine definitivo a questa epidemia: «Innanzitutto gli anziani e la popolazione che lavora in ambito ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) Uncontro il Coronavirus approvato ancora non c’è. Eppure si sta già parlando di come (e per chi) renderlo. Le ultime parole sonodel viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che durante un intervento al Forum della Sostenibilità ha chiarito la sua posizione: «Io credo che per alcune categorie debba esserci l’obbligo vaccinale. Per il resto immagino che dopo quello che si è passato in tutti questi mesi la richiesta della vaccinazione sarà estremamente alta». Il viceministro non ha specificato per quali categorie ildiventarema ha chiarito quali saranno le prime ad avere accesso al farmaco che dovrebbe mettere un argine definitivo a questa epidemia: «Innanzitutto gli anziani e la popolazione che lavora in ambito ...

davidefaraone : Caro Sgarbi, il vino siciliano è tra le eccellenze al mondo, beviamo roba buona, tranquillo. Tu non hai bisogno di… - gennaromigliore : Il #vaccino deve essere OBBLIGATORIO o i sacrifici di questi mesi saranno stati vani. In Germania hanno già program… - davidefaraone : La libertà individuale si ferma quando diventa un limite e un pericolo per la libertà collettiva. Vi faccio un dise… - Storace : Ovviamente ci sarà sempre chi critica. Perché non capiscono che cantare sul #vaccino obbligatorio è una notizia. E… - ChiaCors : RT @NoEvilHero: I politici vogliono il vaccino ma nessuno vuole farlo. Quindi perché ai cittadini dovrebbe essere obbligatorio? -