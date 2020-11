Vaccino Covid, a gennaio le prime dosi ed entro giugno disponibile per tutti gli italiani (Di venerdì 27 novembre 2020) L’IRBM di Pomezia annuncia che all’inizio di gennaio 2021 verranno consegnate le prime dosi del Vaccino contro il Covid-19, il Vaccino realizzato con l’università di Oxford e AstraZeneca e che risulta tra i più promettenti attualmente in lavorazione. Il Vaccino ha un’efficacia del 90% ed ha evidenziato una robusta risposta immunitaria anche per quanto riguarda L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 27 novembre 2020) L’IRBM di Pomezia annuncia che all’inizio di2021 verranno consegnate ledelcontro il-19, ilrealizzato con l’università di Oxford e AstraZeneca e che risulta tra i più promettenti attualmente in lavorazione. Ilha un’efficacia del 90% ed ha evidenziato una robusta risposta immunitaria anche per quanto riguarda L'articolo NewNotizie.it.

