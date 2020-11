Vaccino AstraZeneca | l’errore della mezza dose tra caso e approfondimento

(Di venerdì 27 novembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una serie di articoli sull'”errore”. Un articolo di Repubblica titolato “diventa un: “Ora servono altri studi” “ (ma inizialmente diffuso col titolo “Regno Unito: coronavirus,-Oxford ammettono errori nella produzione del”) e uno del Sole 24 Ore “Covid,farà un nuovo test dopo i dubbi sui dati del”. Il titolo “originale”Se non vi abbiamo parlato prima dell'”errore” è perché in realtà l’abbiamo fatto. Premesso che un quotidiano è responsabile di ...

repubblica : Regno Unito: coronavirus, AstraZeneca-Oxford ammettono errori nella produzione del vaccino - Agenzia_Ansa : Il candidato vaccino anti #Covid elaborato dall'università di Oxford, in collaborazione fra gli altri con l'Irbm di… - LaStampa : La speranza del vaccino anti-Covid si allontana. AstraZeneca ammette: “Richiede studi ulteriori” - TerrinoniL : Covid, vaccino Astrazeneca: perché sono necessari ulteriori studi - MariaRo51490621 : Per il vaccino AstraZeneca servono studi supplementari. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

Negli Usa c'è chi ne mette in dubbio la reale efficacia. Il pomo della discordia è rappresentato dal nuovo regime mezza dose - dose piena. Il vaccino ...Mentre il mondo intero cerca strategie per accaparrarsi quante più dosi possibili di vaccino anti-Covid , arriva la notizia di una frenata improvvisa per il candidato elaborato dall'università di Oxfo ...