Vaccino antinfluenzale, l’assessore lombardo Gallera: “Esteso ai ragazzini fino a 10 anni” (Di venerdì 27 novembre 2020) “Il Vaccino spray antinfluenzale potrà essere utilizzato in un’unica somministrazione e sarà esteso ai ragazzi fino a 10 anni”. l’assessore regionale al Welfare lombardo, Giulio Gallera, spiega che “la decisione scaturisce dal parere favorevole formulato ieri dal ministero della Salute e dall’Agenzia Italiana del Farmaco” su specifica richiesta della Lombardia, unica Regione in Italia ad aver avviato da quest’anno la vaccinazione in spray per i bambini dai due ai sei anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) “Ilspraypotrà essere utilizzato in un’unica somministrazione e sarà esteso ai ragazzia 10regionale al Welfare, Giulio, spiega che “la decisione scaturisce dal parere favorevole formulato ieri dal ministero della Salute e dall’Agenzia Italiana del Farmaco” su specifica richiesta della Lombardia, unica Regione in Italia ad aver avviato da quest’anno la vaccinazione in spray per i bambini dai due ai sei anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

PiazzapulitaLA7 : Non un assessore della regione Lombardia ha risposto al nostro @alessiolasta sul flop del vaccino antinfluenzale.… - giorgio_gori : In Lombardia il vaccino antinfluenzale non ci sarà per tutti, scrive ?@ilpost? Lo dicono i documenti interni della… - PiazzapulitaLA7 : (Anche) Il vaccino antinfluenzale in Lombardia ha fatto flop. L'inchiesta di Alessio Lasta:… - DellaDglive : @GrimoldiPaolo veramente? oggi mi chiama il medico di base e mi dice che ha finito il vaccino antinfluenzale prenot… - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #LNews L'assessore al Welfare della Regione Lombardia @GiulioGallera: “vaccino spray antinfluenzale potrà essere utilizz… -

