Vaccino anti-Covid, allarme della virologa Capua: i vaccinati potrebbero essere contagiosi (Di venerdì 27 novembre 2020) Alcune affermazioni della virologa Ilaria Capua, fatte durante l'ultima puntata di Di Martedì, hanno portato alla nascita di un dibattito sulla presunta efficacia dei vaccini che da gennaio potrebbero essere messi a disposizione per la lotta contro il Covid. La virologa ha infatti espresso con chiarezza i suoi dubbi sul fatto che il Vaccino potrebbe permettere una completa immunità di gregge, chiarendo che secondo lei sarà impossibile abbandonare la mascherina ancora per molto tempo. I vaccinati potrebbero contagiare gli altri? Il Vaccino renderà il vaccinato immune ma anche capace di contagiare il prossimo? Secondo Ilaria Capua, è così: "Può infettarsi e trasmettere ..."

