Vaccini per l'influenza introvabili a Roma, lettera 'beffa' dalla Regione: 'Fateli, è importante' (Di venerdì 27 novembre 2020) E alla fine è arrivata anche una 'beffa' crudele. Decine di migliaia di assisiti delle Asl di - mentre l'antinfluenzale è praticamente introvabile in tutta la città - stanno ricevendo proprio in ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 novembre 2020) E alla fine è arrivata anche una '' crudele. Decine di migliaia di assisiti delle Asl di - mentre l'antle è praticamente introvabile in tutta la città - stanno ricevendo proprio in ...

PaoloGentiloni : Niente IVA sui futuri vaccini e sui kit per i test #COVID fino alla fine della pandemia. Il Parlamento europeo appr… - PiazzapulitaLA7 : Siamo per i vaccini. Gli italiani dovranno convincersi che il vaccino è importante. @corradoformigli… - PiazzapulitaLA7 : Siamo quasi a dicembre e in Lombardia mancano ancora i vaccini antinfluenzali per le categorie over 65 e a rischio,… - alesrinaldi : RT @PaoloGentiloni: Niente IVA sui futuri vaccini e sui kit per i test #COVID fino alla fine della pandemia. Il Parlamento europeo approva… - SandroBonomi2 : RT @antonellaviol17: Come è giusto che sia, gli studi sui vaccini pediatrici inizieranno solo dopo averne accertato la sicurezza negli adul… -