Vaccini Covid, l’allarme: in Cina venduto al mercato nero, potrebbe arrivare anche in Italia (Di venerdì 27 novembre 2020) Vaccini Covid, l’allarme: in Cina venduto al mercato nero. In attesa che le prime dosi di vaccino contro il coronavirus arrivino in Europa in Cina è sorto un fiorente mercato illegale in cui, al prezzo di 90 dollari, vengono vendute online dosi di vaccino Sinopharm (o di presunto vacino…). L’Agenzia Italiana delle Dogane lancia l’allarme: “potrebbero arrivare pseudo Vaccini di provenienza extra UE potenzialmente pericolosi per la salute pubblica”. C’è il pericolo che – parallelamente alla distribuzione dei Vaccini da parte delle autorità sanitarie dei paesi di tuto il mondo – si sviluppi anche un ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 27 novembre 2020): inal. In attesa che le prime dosi di vaccino contro il coronavirus arrivino in Europa inè sorto un fiorenteillegale in cui, al prezzo di 90 dollari, vengono vendute online dosi di vaccino Sinopharm (o di presunto vacino…). L’Agenziana delle Dogane lancia: “ropseudodi provenienza extra UE potenzialmente pericolosi per la salute pubblica”. C’è il pericolo che – parallelamente alla distribuzione deida parte delle autorità sanitarie dei paesi di tuto il mondo – si sviluppiun ...

