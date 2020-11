Usa | Trump ha una exit strategy Gramaglia spiega quale

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 novembre 2020) Se il collegio elettorale, il 14 dicembre, certificherà la vittoria di Joe Biden, Donaldlascerà la Casa Bianca: lo ha detto lui stesso ieri ai giornalisti, sostenendo che sarebbe difficile per lui concedere la vittoria a Biden nelle attuali circostanze, perché le “elezioni sono state una frode”. È la prima volta che il magnate presidente esprime l’intenzione di lasciare la Casa Bianca, dopo l’Election Day il 3 novembre. I Grandi Elettori, che formalmente eleggono il presidente, si riuniranno separatamente nei singoli Stati l’8 dicembre e poi in plenaria a Washington il 14., che parlava con i reporter dopo una teleconferenza con alcuni esponenti delle Forze Armate nel giorno del Ringraziamento, non ha però detto se parteciperà alla cerimonia di giuramento e insediamento di Biden, il 20 gennaio. Dalla prossima settimana, il presidente ...