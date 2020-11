USA Breaking news del 27 novembre 2020

(Di venerdì 27 novembre 2020) Oggi, 27, ci giungono nuove notizie dagli USA. Lastdel 27Trump: consegna del vaccino anticovid settimana prossima Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, ha affermato che la consegna del vaccino anticovid negli USA prenderà il via a prossima settimana. Durante questo colloquio, Trump ha anche detto che se

AlexPrimo14 : @FedericoRampini BREAKING NEWS from USA 1. I legislatori statali terranno udienze di emergenza in Pennsylvania, Mi… - SistemaCritic : Breaking News del mercoledì. Un viaggio intorno al mondo tra politica, diritti ed economia. #USA #Asia #AlQaeda… -

Ultime Notizie dalla rete : USA Breaking

PrimaPress

Oggi, 27 novembre 2020, ci giungono nuove notizie dal mondo. Belgio: diplomatico iraniano a processo; Iran: ucciso capo programma nucleare.NEVADA (USA) - Un morto e 4 feriti sono il bilancio di una sparatoria avvenuta a Henderson, in Nevada. La polizia ha arrestato un uomo e una donna di giovane età, che avrebbero "guidato in giro per la ...