Usa 2020: e alla fine Donald Trump si arrese alla sconfitta (Di venerdì 27 novembre 2020) Donald Trump ha annunciato di voler riconoscere la vittoria di Joe Biden, se verrà certificata da i grandi elettori. Ed era ora. Donald Trump è ancora il Presidente degli Stati Uniti d’America. La scadenza del suo mandato è fissata per il 20 gennaio 2021 ma per tutti il Repubblicano è ormai già fuori dalla Casa L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 27 novembre 2020)ha annunciato di voler riconoscere la vittoria di Joe Biden, se verrà certificata da i grandi elettori. Ed era ora.è ancora il Presidente degli Stati Uniti d’America. La scadenza del suo mandato è fissata per il 20 gennaio 2021 ma per tutti il Repubblicano è ormai già fuori dCasa L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

