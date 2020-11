Uomini e Donne, Tina Cipollari che fine ha fatto Vincenzo Ferrara? (Di venerdì 27 novembre 2020) Tina Cipollari, l’opinionista più famosa della televisione italiana, ha pubblicato un post sul suo Instagram dove dice essere tornata “felicemente” single. La storia opinionista di Uomini e Donne, ieri, ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 27 novembre 2020), l’opinionista più famosa della televisione italiana, ha pubblicato un post sul suo Instagram dove dice essere tornata “felicemente” single. La storia opinionista di, ieri, ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - SabrinaSalerno : Siamo noi, donne e madri ad infondere ai nostri figli il rispetto, l’amore e la fiducia in se stessi perché un doma… - StefaniaVaselli : RT @LucyvanPelt86: #BiancaGuaccero #dettofatto Io da donna non mi sento toccata manco per nulla. La televisione italiana è piena di 'sta m… - bigpulce : @MirkoScriveCose Ma va. Mi piaceva il discorso della “soggettività degli individui” piuttosto che la generalizzazio… -