UOMINI E DONNE oggi, 27 novembre: GEMMA, nuovo (giovane) corteggiatore (Di venerdì 27 novembre 2020) Quello che è andato in onda oggi (27 novembre) non è solo l’ultima puntata della settimana in compagnia di UOMINI e DONNE, ma anche la parte finale della registrazione del 14 novembre. Leggi anche: AMICI, anticipazioni puntata di sabato 28 novembre Si comincia dal triangolo che vede protagonisti GEMMA Galgani, Sabina e Biagio. L’uomo è uscito con entrambe, ma mentre con GEMMA ha organizzato un’uscita in pizzeria (preparando anche la pizza), con Sabina invece sono andati al mare. Il cavaliere dice che entrambe questi incontri sono andati bene, anche se le due DONNE dichiarano di non essere state a conoscenza dell’uscita dell’altra, per questo esprimono i loro rispettivi dubbi. Interviene la dama Maria, una ex corteggiatrice di ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 27 novembre 2020) Quello che è andato in onda(27) non è solo l’ultima puntata della settimana in compagnia di, ma anche la parte finale della registrazione del 14. Leggi anche: AMICI, anticipazioni puntata di sabato 28Si comincia dal triangolo che vede protagonistiGalgani, Sabina e Biagio. L’uomo è uscito con entrambe, ma mentre conha organizzato un’uscita in pizzeria (preparando anche la pizza), con Sabina invece sono andati al mare. Il cavaliere dice che entrambe questi incontri sono andati bene, anche se le duedichiarano di non essere state a conoscenza dell’uscita dell’altra, per questo esprimono i loro rispettivi dubbi. Interviene la dama Maria, una ex corteggiatrice di ...

