Uomini e Donne news, Tina Cipollari shock: “Basta gossip, sono tornata single” (Di venerdì 27 novembre 2020) La vamp Tina Cipollari di Uomini e Donne si è dichiarata single, attaverso un post pubblicato su Instagram, invitando i media a reputare finita la sua ultima lovestory con il ristoratore toscano Vincenzo Ferrara. Di recente Tina e il suo compagno si erano divisi: Tina è rimasta a vivere a Roma con i figli, mentre Vincenzo ha scelto di restare nella sua Firenze. Tra le righe dell’annuncio social della Cipollari trapela un certo senso d’inquietudine. Nell’articolo vi svisceriamo i dettagli della verità riportata dalla Cipollari. Uomini e Donne news, Tina Cipollari si riattiva su Instagram Dopo essere risultata positiva ai test sul Coronavirus e partecipato alle ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 27 novembre 2020) La vampdisi è dichiarata single, attaverso un post pubblicato su Instagram, invitando i media a reputare finita la sua ultima lovestory con il ristoratore toscano Vincenzo Ferrara. Di recentee il suo compagno si erano divisi:è rimasta a vivere a Roma con i figli, mentre Vincenzo ha scelto di restare nella sua Firenze. Tra le righe dell’annuncio social dellatrapela un certo senso d’inquietudine. Nell’articolo vi svisceriamo i dettagli della verità riportata dallasi riattiva su Instagram Dopo essere risultata positiva ai test sul Coronavirus e partecipato alle ...

CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - SabrinaSalerno : Siamo noi, donne e madri ad infondere ai nostri figli il rispetto, l’amore e la fiducia in se stessi perché un doma… - NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - Noviolenzadonne : @MassiSilver @Dino12600263 @vfeltri Ok, la questione è che, ti assicuro, le donne sono sfruttate tutto il giorno, t… - irma27552806 : RT @loujshuvg: con questo video mi è sembrato per un attimo di star guardando ‘uomini e donne e poi...’ ripercorrendo il loro percorso con… -