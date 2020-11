‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 27/11/20 (Di venerdì 27 novembre 2020) No, no, alt. FERMI TUTTI. Chi nell’ultimo ventennio è cresciuto a pane e Uomini e Donne s’è già rassegnato al disagio da mo, e anche quando i neofiti accendendo la tv alle 14.45 su Canale 5 pensano si stia toccando il fondo del barile i veri trash addicted sanno bene che si può SEMPRE rasChiare un po’ di più (e non mancheranno sicuramente di farlo, ovviamente). Ci siamo arresi alle emozioni furibonde random di Maria De Filippi, possiamo farci (a fatica) una ragione vedendo dei trentenni nel parterre degli Over, da anni sopportiamo che elementi discutibili come Valentina Autiero e Armando Incarnato abbiamo così tanto pelo sullo stomaco da cercare la pagliuzza negli occhi degli altri anziché focalizzarsi sulla trave nei propri, sui due pesi e ventordici misure che vengono adottate sistematicamente lì dentro abbiamo gettato la spugna da mo. Ma che ... Leggi su isaechia (Di venerdì 27 novembre 2020) No, no, alt. FERMI TUTTI. Chi nell’ultimo ventennio è cresciuto a pane e Uomini e Donne s’è già rassegnato al disagio da mo, e anche quando i neofiti accendendo la tv alle 14.45 su Canale 5 pensano si stia toccando il fondo del barile i veri trash addicted sanno bene che si può SEMPRE rasre un po’ di più (e non mancheranno sicuramente di farlo, ovviamente). Ci siamo arresi alle emozioni furibonde random di Maria De Filippi, possiamo farci (a fatica) una ragione vedendo dei trentenni nel parterre degli Over, da anni sopportiamo che elementi discutibili come Valentina Autiero e Armando Incarnato abbiamo così tanto pelo sullo stomaco da cercare la pagliuzza negli occhi degli altri anziché focalizzarsitrave nei propri, sui due pesi e ventordici misure che vengono adottate sistematicamente lì dentro abbiamo gettato la spugna da mo. Ma che ...

