Uomini e donne, anticipazioni oggi 27 novembre: Sophie tra gaffe e rabbia (Di venerdì 27 novembre 2020) Che cosa riserverà la nuova puntata di Uomini e donne di Maria De Filippi? Al centro dello studio Sophie Codegoni, bella e giovanissima protagonista del Trono Classico. La tronista si "barcamenerà" tra gaffe e arrabbiatura. E siamo giunti al quinto appuntamento settimanale di Uomini e donne: venerdì 27 novembre alle 14:55 su Canale 5 l'ultimo puntata del dating show di Maria De Filippi si preannuncia decisamente scoppiettante.

