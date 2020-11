Una vita anticipazioni | Ursula placcata da Mauro | al momento non cede

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 27 novembre 2020) Che cosa sucrà nella puntata di Unain onda domenica 29 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano da Acacias 38, in onda domenica pomeriggio su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1084 della soap tanto amata dal pubblico di Mediaset! Che cosa sucrà?e Felipe hanno ritrovato la collanina di Marcia e hanno capito che la ragazza è stata rapita, non si sarebbe mai allontanata senza il suo monile, di questo è più che sicuro l’avvocato. Inoltre grazie a Casilda hanno anche scoperto che Marcia stava mettendo dei soldi da parte per fare una sorpresa a Felipe: voleva pagare il biglietto del treno a Tano e farlo tornare in Spagna per conoscerlo! Felipe non ha dubbi: qualcuno ha fatto del male alla sua fidanzata. Ma come possono dimostrarlo? E soprattutto la domanda adesso sorge ...