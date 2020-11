UNA VITA, anticipazioni puntata di domenica 29 e lunedì 30 novembre 2020 (Di venerdì 27 novembre 2020) anticipazioni puntata 1085 di Una VITA di domenica 29 e lunedì 30 novembre 2020: Fabiana “costringe” Lolita e Carmen a fare pace, anche se le due non sono in realtà così predisposte ad andare d’accordo… Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di sabato 28 novembre 2020 Emilio sta sempre peggio per sua madre Felicia, di conseguenza Cinta cerca di consolarlo per quel che può… Genoveva cerca di avere da Felipe notizie utili su Mauro San Emeterio… Mauro dice a Felipe che potrebbe esserci lo zampino di Ursula dietro alla sparizione di Marcia… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di venerdì 27 novembre 2020)1085 di Unadi29 e30: Fabiana “costringe” Lolita e Carmen a fare pace, anche se le due non sono in realtà così predisposte ad andare d’accordo… Leggi anche: BEAUTIFUL,di sabato 28Emilio sta sempre peggio per sua madre Felicia, di conseguenza Cinta cerca di consolarlo per quel che può… Genoveva cerca di avere da Felipe notizie utili su Mauro San Emeterio… Mauro dice a Felipe che potrebbe esserci lo zampino di Ursula dietro alla sparizione di Marcia… Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

