Una Vita, anticipazioni oggi 27 novembre: chi ha rapito Marcia?

anticipazioni "Una Vita", puntata del 27 novembre 2020. Che cosa vedremo nell'episodio su Canale 5 alle 14.20? Marcia sembra sparita nel nulla. All'inizio Felipe pensa a un allontanamento volontario, ma poi capisce da alcuni indizi che è successo qualcos'altro… Felipe e Mauro San Emeterio si confrontano sulla sparizione di Marcia. Intanto l'avvocato riceve un telegramma da Tano, il figlio che Celia e Alvarez-Hermoso avevano adottato.

