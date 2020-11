Una rissa nel parlamento di Taiwan è finita a lanci di interiora di maiale (Di venerdì 27 novembre 2020) (foto: Annabelle Chih/NurPhoto via Getty Images)Venerdì 27 novembre una disputa nel parlamento di Taiwan sulle importazioni di carne dagli Stati Uniti è degenerata in rissa. I deputati del principale partito di opposizione nazionalista Kuomintang (Kmt) hanno iniziato a tirare secchiate di interiora di maiale contro il premier Su Tseng-chang e agli altri legislatori, impedendogli di presentare la discussione sulla nuova politica commerciale Taiwanese. I tentativi da parte dei parlamentari del Partito democratico progressista (Dpp) al governo di fermare la protesta dell’opposizione ha provocato il caos nell’assemblea, dove sono iniziate diverse colluttazioni sparse. Un deputato del Dpp ha persino atterrato un avversario del Kmt con quella che appare una sorta di mossa di wrestling. La ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) (foto: Annabelle Chih/NurPhoto via Getty Images)Venerdì 27 novembre una disputa neldisulle importazioni di carne dagli Stati Uniti è degenerata in. I deputati del principale partito di opposizione nazionalista Kuomintang (Kmt) hanno iniziato a tirare secchiate didicontro il premier Su Tseng-chang e agli altri legislatori, impedendogli di presentare la discussione sulla nuova politica commercialeese. I tentativi da parte dei parlamentari del Partito democratico progressista (Dpp) al governo di fermare la protesta dell’opposizione ha provocato il caos nell’assemblea, dove sono iniziate diverse colluttazioni sparse. Un deputato del Dpp ha persino atterrato un avversario del Kmt con quella che appare una sorta di mossa di wrestling. La ...

Venerdì 27 novembre una disputa nel parlamento di Taiwan sulle importazioni di carne dagli Stati Uniti è degenerata in rissa. I deputati del principale partito di opposizione nazionalista Kuomintang ...

