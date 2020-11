Un super poliziotto per la sanità calabrese. Conte nomina commissario il prefetto Longo. Indagò anche sulla strage di Capaci (Di venerdì 27 novembre 2020) “Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità”. E’ quanto ha annunciato su Twitter il premier Giuseppe Conte. La nomina di Longo è stata deliberata in serata dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, di concerto con il ministro della Salute Roberto Speranza. Longo, 68 anni, è stato prefetto di Vibo Valentia ed ex funzionario della Polizia di Stato. Ha lavorato a lungo a Palermo, come investigatore della Squadra mobile e successivamente alla Direzione investigativa antimafia, dove ha indagato sulla strage di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) “Il nuovoper laè ilGuido. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità”. E’ quanto ha annunciato su Twitter il premier Giuseppe. Ladiè stata deliberata in serata dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, di concerto con il ministro della Salute Roberto Speranza., 68 anni, è statodi Vibo Valentia ed ex funzionario della Polizia di Stato. Ha lavorato a lungo a Palermo, come investigatore della Squadra mobile e successivamente alla Direzione investigativa antimafia, dove ha indagatodi ...

