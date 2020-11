Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 27 novembre: cos’ha in mente Roberto? (Di venerdì 27 novembre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 27 novembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45? Fabrizio non riesce a gestire la situazione ai Cantieri, ma cerca di rassicurare Marina. Roberto Ferri, intanto, è in agguato… Fabrizio non ha pagato le quote di Ferri e sembra nascondere qualcosa. Rosato proverà a trasmettere il suo ottimismo a Marina, alla vigilia del pagamento della seconda Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 27 novembre 2020)“Unal”, puntata del 272020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45? Fabrizio non riesce a gestire la situazione ai Cantieri, ma cerca di rassicurare Marina.Ferri, intanto, è in agguato… Fabrizio non ha pagato le quote di Ferri e sembra nascondere qualcosa. Rosato proverà a trasmettere il suo ottimismo a Marina, alla vigilia del pagamento della seconda Articolo completo: dal blog SoloDonna

ii_minis : @lbianchetti Leggendo i commenti di vede quanto sei alla disperata ricerca di un posto al sole. - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Anticipazioni Povero piccolo! - IlSensoDiCerte : Il mattino si perde in un niente. La nebbia non lascia posto al sole. I piedi gelidi. I pensieri immobili in una foresta di ricordi. - Anto70007062 : RT @SalaLettura: Oh donna, tu che brilli prima che il sole salga lento al suo posto Per fare piacere al suo ospite Frantumata, torturata, i… - podsolnechnik_ : RT @mrshevrondalee: ci sono centinaia di morti/contagiati per il covid ci sono anziani, malati, disabili e altre persone in difficoltà da s… -