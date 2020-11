Un nuovo sintomo del Covid: la caduta dei denti (Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo un articolo del Ny Times, la caduta dei denti potrebbe essere un nuovo sintomo da Covid. Diverse le segnalazioni negli Stati Uniti La caduta dei denti: nuovo sintomo da Covid? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo un articolo del Ny Times, ladeipotrebbe essere unda. Diverse le segnalazioni negli Stati Uniti Ladeida? su Notizie.it.

moneypuntoit : ?? Covid, spunta un nuovo possibile sintomo dopo la guarigione: ecco qual è ?? - heilovato : ho il torcicollo no joke da almeno due settimane arriva mia madre e fa „non è che un nuovo sintomo del ???“ no ma,… - rossbova : Questa è la copertina del nuovo singolo di Jennifer Lopez. Sintomo di una nuova tendenza nella musica pop, o è semp… - marcosalemi67 : @FIlippoAngelosa @Alex_Cavasinni Ma il mister l'ha mai seguita la squadra? Umiliare un giocatore (annunciato in pom… - lextumusa : @fattoquotidiano Cavolo! e non si puo' avere piu' un sintomo di influenza?!!! Siamo entrati di nuovo al tempo dell'inquisizione. -