Umbria, nuova ordinanza: dal 30 novembre studenti delle medie tornano a scuola (Di venerdì 27 novembre 2020) In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica relativa al Covid 19, preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico regionale e in linea con quanto già riportato nell’ordinanza regionale in scadenza il prossimo 29 novembre, la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato quest’oggi una nuova ordinanza che rimarrà in vigore da lunedì prossimo, 30 novembre, sino al 6 dicembre. Lo rende noto un comunicato della Regione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica relativa al Covid 19, preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico regionale e in linea con quanto già riportato nell’regionale in scadenza il prossimo 29, la Presidente della Regione, Donatella Tesei, ha firmato quest’oggi unache rimarrà in vigore da lunedì prossimo, 30, sino al 6 dicembre. Lo rende noto un comunicato della Regione. L'articolo .

