Ultimissime meteo sui preoccupanti NUBIFRAGI in arrivo

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il peggioramento delle condizioniè ufficialmente iniziato. Le rilevazioni radar evidenziano le prime piogge sulla Sardegna orientale ed anche degli scrosci di pioggia in Liguria. Ma è soltanto l’inizio, l’inizio di un fine settimana da massima allerta. Vi invitiamo a seguire i bollettini delle autorità competenti, in primis della Protezione Civile. Per la Sardegna, ad esempio, è già stata diramata l’allerta rossa. Effettivamente, lo diciamo da giorni, le due Isole Maggiori saranno le più colpite, seguite a stretto giro dai litorali ionici. La distribuzione delle piogge seguirà, ovviamente, la traiettoria del pericolosissimo vortice ciclonico mediterraneo. Vortice che si sta approfondendo rapidamente e che nelle prossime 24-36 ore transiterà sul Canale di Sardegna, traendo linfa vitale dalle acque estremamente miti dei nostri mari meridionali. Qualcuno parla ...