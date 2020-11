Ultime Notizie Roma del 27-11-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio parla il Presidente del Consiglio Conte sulla pandemia mi aspetto nel reti all'uno e regioni da Rossi e arancioni che la curva del contagio si stia abbassando deriva dal senso di responsabilità della stragrande maggioranza degli italiani di premier e poi un bel segnale il voto sullo scostamento di bilancio coronavirus dpcm di Natale due vertici per decidere sul feste vacanze tra i nodi da sciogliere gli spostamenti interregionali l'orario dato per la riapertura delle scuole le regioni chiedono di rimandarlo a gennaio quanta gli impianti sciistici boccia si riaprirà quando l'epidemia si sarà raffreddata Ristori garantiti ha detto i governatori affermano le frontiere De Caro per Natale possibile Italia tutta in giallo e oggi è il black friday l'epidemia freno i consumi ma cresce