UFFICIALE – L'Italia sale al 10° posto del Ranking FIFA: teste di serie al sorteggio dei Mondiali (Di venerdì 27 novembre 2020) Ora è UFFICIALE: L'Italia è salita al 10° posto nel Ranking FIFA e sarà teste di serie al sorteggio dei Mondiali 2022 Grazie ai successi nell'amichevole con l'Estonia e nelle ultime due gare di UEFA Nations League con Polonia e Bosnia Erzegovina, la Nazionale guadagna due posizioni e sale al 10° posto del Ranking FIFA, tornando nella top ten a quasi quattro anni e mezzo di distanza dall'ultima volta (agosto 2016). L'Italia è sesta tra le nazionali europee e sarà quindi testa di serie al sorteggio per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 in programma a Zurigo il prossimo 7 dicembre.

