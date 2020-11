UFFICIALE – De Magistris: “Stadio San Paolo sarà intitolato a Maradona: settimana prossima” (Di venerdì 27 novembre 2020) De Magistris annuncia che lo Stadio San Paolo sarà intitolato a Maradona la settimana prossima, un uomo indimenticabile e immortale. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 27 novembre 2020) Deannuncia che lo Stadio Sanlaprossima, un uomo indimenticabile e immortale. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Il sindaco di Napoli ha confermato ufficialmente che il San Paolo sarà intitolato a Diego Armando Maradona. Luigi De Magistris intervistato da Radio Punto Nuovo il sindaco di Napoli ha fatto il punto ...

ESCLUSIVA MN – Pres. Bismuto: “Lo stadio cambierà nome da lunedì”, i dettagli

La dottoressa Laura Bismuto, presidente della Commissione Toponomastica di Napoli, ha concesso un’intervista ai nostri microfoni nella quale ha parlato dell’intitolazione stadio.

