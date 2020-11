Tyson-Jones in tv: orario, programma, streaming. Come vedere il ritorno di Iron Mike (Di venerdì 27 novembre 2020) Mike Tyson e Roy Jones Jr. si affronteranno sabato 28 novembre (attorno alle ore 05.00 di domenica mattina in Italia). Sarà lo Staples Center di Los Angeles (USA) a ospitare uno degli incontri di boxe più attesi dell’anno: non ci saranno cinture titolate in palio, ma si fronteggeranno due autentiche icone che hanno segnato la storia del pugilato. Si tratterà di un incontro di esibizione tra due ultra cinquantenni, sono vietati colpi duri e la contesa verrà interrotta in caso di sangue copioso, ma i due sfidanti promettono scintille nel corso degli otto round da otto minuti ciascuno. Il ribattezzato Iron Mike tornerà sul ring ad addirittura 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione e a 54 anni suonati proverà a regalare un nuovo brivido, visto anche l’eccellente stato di forma assicurato da ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020)e RoyJr. si affronteranno sabato 28 novembre (attorno alle ore 05.00 di domenica mattina in Italia). Sarà lo Staples Center di Los Angeles (USA) a ospitare uno degli incontri di boxe più attesi dell’anno: non ci saranno cinture titolate in palio, ma si fronteggeranno due autentiche icone che hanno segnato la storia del pugilato. Si tratterà di un incontro di esibizione tra due ultra cinquantenni, sono vietati colpi duri e la contesa verrà interrotta in caso di sangue copioso, ma i due sfidanti promettono scintille nel corso degli otto round da otto minuti ciascuno. Il ribattezzatotornerà sul ring ad addirittura 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione e a 54 anni suonati proverà a regalare un nuovo brivido, visto anche l’eccellente stato di forma assicurato da ...

