Turismo | Welcomeasy | digitalizzare hospitality nell' extra-alberghiero

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Labitalia) - Chi si approccia per la prima volta al mondo dell'ospitalità, che sia un proprietario che decide di mettere a reddito la seconda casa o un property manager che gestisce più appartamenti, la tendenza a sottovalutare alcuni passaggi, primo fra tutti il check-in, porta con sé uno spreco di risorse importante per la salute del business. Dotarsi di strumenti digitali, in grado di ottimizzare il proprio lavoro oggi non è più un'opzione, ma fa parte di un percorso di professionalizzazione fondamentale per risultare competitivi e quindi, sopravvivere. Parola di Paolo Zennaro, co-founder e Ceo di, prima App nel panorama italiano progettata per i professionisti dell'accoglienza per una gestione facile e veloce dei check-in e l'invio in sicurezza delle schede alloggiati alla questura, nel pieno rispetto della normativa Gdpr. "Il customer ...