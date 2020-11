Turismo, CDP e Iccrea Banca insieme per il sostegno alle imprese del settore (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti e Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, hanno sottoscritto un nuovo accordo volto a facilitare l’accesso al credito delle imprese italiane che lavorano nel settore turistico, strategico per l’economia nazionale e duramente colpito dagli effetti determinati dalla crisi epidemiologica. L’accordo consiste nella concessione di un finanziamento a lungo termine da parte di CDP per 250 milioni di euro, che il Gruppo Iccrea impiegherà integralmente per concedere nuovi finanziamenti a PMI e Mid-Cap operanti nel settore turistico. La provvista potrà avere durata fino a 18 anni circa, comprensivi di un periodo di utilizzo fino a 42 mesi, così da supportare anche la realizzazione di progetti più ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti e, Capogruppo del Grupporio Cooperativo, hanno sottoscritto un nuovo accordo volto a facilitare l’accesso al credito delleitaliane che lavorano nelturistico, strategico per l’economia nazionale e duramente colpito dagli effetti determinati dalla crisi epidemiologica. L’accordo consiste nella concessione di un finanziamento a lungo termine da parte di CDP per 250 milioni di euro, che il Gruppoimpiegherà integralmente per concedere nuovi finanziamenti a PMI e Mid-Cap operanti nelturistico. La provvista potrà avere durata fino a 18 anni circa, comprensivi di un periodo di utilizzo fino a 42 mesi, così da supportare anche la realizzazione di progetti più ...

