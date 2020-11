Tuchel | «Verratti straordinario Su Icardi…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

Thomas Tuchel ha parlato del recupero di Marco Verratti. Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa del recupero di Marco Verratti e di Mauro Icardi. «Verratti può cambiare i nostri piani di gioco. In pochi minuti contro il Lipsia ha avuto un impatto. Abbiamo deciso stamattina che contro il Bordeaux partirà dalla panchina. Può giocare un tempo, sicuramente scenderà in campo. Se il dottore permettere a Icardi di fare tutto, se potrà sarà in panchina».