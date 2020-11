Trump torna a parlare: ” Se i Grandi elettori votano Biden lascio pacificamente” (Di venerdì 27 novembre 2020) Trump per Thanksgiving torna a parlare alla stampa e rilancia le tesi complottiste delle ultime settimane, ma ammette: “Se i Grandi elettori voteranno Biden lascerò la Casa Bianca pacificamente”. Una svolta clamorosa, che avviene nel mezzo di una conferenza stampa fatta di accuse, recriminazioni e attacchi, il più clamoroso dei quali contro il segretario di Stato repubblicano della Georgia, Brad Raffensperger, definito “nemico del popolo”. LEGGI ANCHE > Donald Trump ammette la sconfitta, comincia ufficialmente la transizione L’ammissione di Trump per Thanksgiving In questa prima conferenza stampa dalle elezioni, Trump per Thanksgiving concede per la prima volta che se il 14 dicembre prossimo i ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 27 novembre 2020)per Thanksgivingalla stampa e rilancia le tesi complottiste delle ultime settimane, ma ammette: “Se ivoterannolascerò la Casa Bianca. Una svolta clamorosa, che avviene nel mezzo di una conferenza stampa fatta di accuse, recriminazioni e attacchi, il più clamoroso dei quali contro il segretario di Stato repubblicano della Georgia, Brad Raffensperger, definito “nemico del popolo”. LEGGI ANCHE > Donaldammette la sconfitta, comincia ufficialmente la transizione L’ammissione diper Thanksgiving In questa prima conferenza stampa dalle elezioni,per Thanksgiving concede per la prima volta che se il 14 dicembre prossimo i ...

