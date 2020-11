Trump: “Se collegio elettorale certifica vittoria di Biden, lascio” (Di venerdì 27 novembre 2020) Donald Trump ha annunciato che se il collegio elettorale certificherà la vittoria di Joe Biden alle presidenziali, lascerà la Casa Bianca. I grandi elettori si riuniranno il 14 dicembre ed esprimeranno i loro voti. Tuttavia, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump ha spiegato che è difficile per lui concedere la vittoria a Biden Leggi su periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) Donaldha annunciato che se ilcertificherà ladi Joealle presidenziali, lascerà la Casa Bianca. I grandi elettori si riuniranno il 14 dicembre ed esprimeranno i loro voti. Tuttavia, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca,ha spiegato che è difficile per lui concedere la

