Trump prepara le valigie: "Se i Grandi Elettori votano Biden, lascerò la Casa Bianca" (Di venerdì 27 novembre 2020) In America la transizione presidenziale procede a piccolissimi passi. Ieri, l’ultimo. “E’ pronto ad ammettere formalmente la sconfitta se il Collegio dei Grandi Elettori confermerà che il democratico Joe Biden sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti?”. “Sarà qualcosa di molto difficile da accettare, perchè sappiamo che c’è stata una frode massiccia”. Quando tutto sembra preannunciare la solita litania di Donald Trump che lo vede vittima di un broglio nazionale, su insistenza del giornalista che gli chiede se abbia intenzione o meno di lasciare la Casa Bianca il 20 gennaio (giorno di insediazione di Joe Biden), il tycoon cede: “Certo che lo farò. E voi lo sapete”. Nella consueta conferenza stampa per il Thanksgiving day, durante la quale il presidente ha ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) In America la transizione presidenziale procede a piccolissimi passi. Ieri, l’ultimo. “E’ pronto ad ammettere formalmente la sconfitta se il Collegio deiconfermerà che il democratico Joesarà il prossimo presidente degli Stati Uniti?”. “Sarà qualcosa di molto difficile da accettare, perchè sappiamo che c’è stata una frode massiccia”. Quando tutto sembra preannunciare la solita litania di Donaldche lo vede vittima di un broglio nazionale, su insistenza del giornalista che gli chiede se abbia intenzione o meno di lasciare lail 20 gennaio (giorno di insediazione di Joe), il tycoon cede: “Certo che lo farò. E voi lo sapete”. Nella consueta conferenza stampa per il Thanksgiving day, durante la quale il presidente ha ...

