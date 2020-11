Trump non ammette sconfitta ma cede a Biden sulla transizione del governo (Di venerdì 27 novembre 2020) Laura Ingraham, conduttrice di un programma alla Fox News e grande sostenitrice di Donald Trump, ha recentemente accettato l'idea che Joe Biden sia stato eletto, ammettendo che “bisogna vivere nella realtà”. La realtà era già nota da parecchie settimane ma Ingraham e soprattutto Trump non la volevano accettare. Il presidente uscente, infatti, come ha fatto in tanti altri casi, ha tentato del tutto per ribaltare la realtà obiettiva, fabbricandosi una visione personale di vittoria nell'elezione del 2020. Trump è riuscito a mantenere viva questa sua visione con l'aiuto del suo partito, conducendo il Paese vicino a una crisi costituzionale e allo stesso tempo facendoci vedere la fragilità della democrazia americana. Alla fine però, poco a poco, i legislatori statali e locali repubblicani, molto più che ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 novembre 2020) Laura Ingraham, conduttrice di un programma alla Fox News e grande sostenitrice di Donald, ha recentemente accettato l'idea che Joesia stato eletto,ndo che “bisogna vivere nella realtà”. La realtà era già nota da parecchie settimane ma Ingraham e soprattuttonon la volevano accettare. Il presidente uscente, infatti, come ha fatto in tanti altri casi, ha tentato del tutto per ribaltare la realtà obiettiva, fabbricandosi una visione personale di vittoria nell'elezione del 2020.è riuscito a mantenere viva questa sua visione con l'aiuto del suo partito, conducendo il Paese vicino a una crisi costituzionale e allo stesso tempo facendoci vedere la fragilità della democrazia americana. Alla fine però, poco a poco, i legislatori statali e locali repubblicani, molto più che ...

