Trump | lascio se collegio elettorale certifica vittoria Biden Poi si scaglia contro Twitter

(Di venerdì 27 novembre 2020) Donaldha annunciato, secondo i media Usa, che se il, che si riunirà il 14 dicembre, certificherà ladi Joelascerà la Casa Bianca. E' la prima volta che'apre' alla prospettiva di dover abbandonare la Casa Bianca. Finora si è rifiutato di concedere laall'avversario sostenendo a più riprese che le elezioni sono state "truccate" e intentando una serie di azioni legali per dimostrare presunti brogli. Nelle attuali circostanze, ha osservato comunque, è difficile riconoscere ladinon ha voluto rivelare ai reporter se parteciperà o meno alla cerimonia di giuramento di Joe, prevista per il 20 ...

MediasetTgcom24 : Usa, Trump: se il collegio elettorale certifica la vittoria di Biden, lascio #donaldtrump - Corriere : Trump: «Se il Collegio elettorale nominerà Biden, io lascio» - Agenzia_Ansa : #Usa, #Trump: lascio se la vittoria di #Biden viene certificata - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Trump: 'Se il collegio elettorale vota Biden lascio' - Lanf040264 : #Trump sempre più ridicolo: 'Lascio solo se il collegio elettorale voterà #Biden'. Torna nelle fogne (miliardarie)… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump lascio

Il presidente uscente in conferenza stampa alla Casa Bianca. "Ma siamo di fronte a una frode enorme, come in un Paese del Terzo Mondo" ...Presidente Usa non rivela se parteciperà a giuramento dell'eletto. Il tycoon ha chiesto abolizione di tutela giudiziaria dei social VIDEO ...