Trump ha dato il via alla transizione? Saranno mesi lunghi per gli americani (Di venerdì 27 novembre 2020) Cosa vuol dire che Donald Trump ha dato il via alla transizione? Che consente che avvengano cose nel Paese che lui ha governato e non governa più, ma che, comunque, essendo transizione e non passaggio definitivo, può ancora intervenire. Qualcuno ha detto "Faccio su e giù dalla Casa Bianca, ma comunque tengo in bagno il mio spazzolino da denti". Come dire: se Biden deve lavarsi i denti, si compra un suo spazzolino e va in un altro bagno. Per gli americani sono lunghi questi mesi fino ad arrivare al giorno di gennaio che prevede l'ingresso alla Casa Bianca del nuovo Presidente.

lorepregliasco : È finita. L'amministrazione Trump ha dato il via alla transizione con la nuova amministrazione Biden. - Davide : Secondo una lettera di cui è entrata in possesso CNN, l’amministrazione Trump ha dato il via libera formale all’ini… - SOLCALIENTE2 : È da qualche giorno che, per ingannare il tempo, i populisti si tingono i capelli di vari colori. Ha dato il via un… - JamirosFranco : Ehi Mr.Trump, ma t hanno dato pure a te il banco con le rotelle?@realDonaldTrump - Zaqq__ : @LBoschetti @FioriFlavio @lauraboldrini @r_castiglia Trump è stato censurato quando ha detto di aver vinto quando i… -