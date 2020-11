Trump guiderà ancora l’America profonda. L’analisi di Anna Mazzone del Tg2 (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov – Donald Trump è tutt’altro che finito: ne è convinta Anna Mazzone, inviata del Tg2 che ha seguito le presidenziali. “Resto convinta che gli Stati Uniti d’America non siano affatto divisi a metà politicamente, penso addirittura che le proporzioni siano 60 a 40 per Trump. E’ ovvio, però, che, seppure ci sono stati brogli, in particolare nei conteggi elettronici, questi vanno dimostrati. Ed è questo il problema”. La Mazzone più che parlare dei brogli però preferisce approfondire il fenomeno del Trumpismo, dei sostenitori del presidente uscente, figli della cosiddetta America profonda, che non è New York né la California. La Mazzone del Tg2 spiega chi sono gli elettori di Trump La giornalista, intervista da CulturaIdentità, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov – Donaldè tutt’altro che finito: ne è convinta, inviata del Tg2 che ha seguito le presidenziali. “Resto convinta che gli Stati Uniti d’America non siano affatto divisi a metà politicamente, penso addirittura che le proporzioni siano 60 a 40 per. E’ ovvio, però, che, seppure ci sono stati brogli, in particolare nei conteggi elettronici, questi vanno dimostrati. Ed è questo il problema”. Lapiù che parlare dei brogli però preferisce approfondire il fenomeno delismo, dei sostenitori del presidente uscente, figli della cosiddetta America, che non è New York né la California. Ladel Tg2 spiega chi sono gli elettori diLa giornalista, intervista da CulturaIdentità, ...

