Trump abbassa i toni: "Lascerò Casa Bianca se Collegio elettorale nominerà Biden" (Di venerdì 27 novembre 2020) Washington, 27 nov – Donald Trump lascerà la Casa Bianca se il Collegio elettorale nominerà Joe Biden come nuovo presidente. Ad annunciarlo è lo stesso tycoon in un incontro con la stampa, durante il quale ha ribadito però di non essere disposto ad ammettere la sconfitta, rinnovando le accuse di "massicci brogli" che, a suo parere, hanno condizionato il risultato elettorale. E' la prima volta dall'election day del 3 novembre che il presidente parla di una possibile vittoria dell'avversario. Intanto tutto procede per il passaggio dei poteri. "So una cosa, Joe Biden non ha preso 80 milioni di voti" Secondo Trump, eleggere il rivale dem alla Casa Bianca sarebbe "un errore". "So una cosa, Joe Biden non ha ottenuto 80

