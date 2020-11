Truffa all’Asl | Gip revoca sospensione a medico responsabile emergenza Covid Caserta

Leggi su anteprima24

Aversa (Ce) – Il Gip del Tribunale di Napoli Nord Vincenzo Saladino hato la misura interdittiva delladall'esercizio dalle pubbliche funzioni per uno dei sei medici in serviziodi Aversa (), coinvolto qualche giorno fa nell'indagine della Procura di Napoli Nord su episodi di assenteismo dal posto di lavoro. Si tratta del dirigenteEnzo Iodice, coordinatore deiteam edell'per l'Asl di, in passato sindaco di Santa Maria Capua Vetere ed esponente di rilievo del Pd e dell'Udc. Laè sopraggiunta dopo l'interrogatorio cui Iodice si è sottoposto, in cui ha chiarito che in qualità di dirigente non aveva l'obbligo di ...