Trovato morto l’autore della foto con Maradona nella bara? Immagini e video fake, ma le minacce sono vere (Di venerdì 27 novembre 2020) A seguito della morte di Diego Armando Maradona la ricerca dello scoop e della notizia ghiotta non è mancata, così come la ricerca da parte dei fan di un cimelio o qualcosa da poter raccontare ai figli e nipoti. Tre persone sono riuscite a farsi fotografare con Maradona nella bara, mostrandosi soddisfatte e orgogliose dello scatto. Per loro è partita non solo un’azione legale, ma anche una vera e propria gogna social con riferimenti alla loro morte, come possiamo vedere da un tweet pubblicato dall’account Clarin Deportes (@AdictBarcelona, un falso): Tra i commenti alla falsa notizia non sono mancate le reazioni festose, dove coloro che si erano ampiamente indignate e arrabbiate per il gesto trovano compiacimento per una sorta di ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) A seguitomorte di Diego Armandola ricerca dello scoop enotizia ghiotta non è mancata, così come la ricerca da parte dei fan di un cimelio o qualcosa da poter raccontare ai figli e nipoti. Tre personeriuscite a farsigrafare con, mostrandosi soddisfatte e orgogliose dello scatto. Per loro è partita non solo un’azione legale, ma anche una vera e propria gogna social con riferimenti alla loro morte, come possiamo vedere da un tweet pubblicato dall’account Clarin Deportes (@AdictBarcelona, un falso): Tra i commenti alla falsa notizia nonmancate le reazioni festose, dove coloro che si erano ampiamente indignate e arrabbiate per il gesto trovano compiacimento per una sorta di ...

GRETA1SGARBO : RT @B16Antonella: Anziano trovato morto in casa abbracciato al cane dopo 20 giorni???????? - marisavillani : RT @B16Antonella: Anziano trovato morto in casa abbracciato al cane dopo 20 giorni???????? - BLIND_DATA24 : RT @B16Antonella: Anziano trovato morto in casa abbracciato al cane dopo 20 giorni???????? - castell32082033 : RT @B16Antonella: Anziano trovato morto in casa abbracciato al cane dopo 20 giorni???????? - ziaubriacona : In America è stato trovato un certo Gilbert morto e a me parte subito il film mentale... -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato morto Trovato morto per il freddo nel suo camper: è stato proprietario di una palestra e di una concessionaria di auto Il Tirreno Bimbo morto nella culla alle Badie, il racconto del padre: «Alle 5 nostro figlio stava bene, gli abbiamo dato il biberon»

I genitori del piccolo sono sotto choc: «Il nostro bimbo si era riaddormentato e non riusciamo a capire cosa possa essere successo» ...

Anziano dorme vicino a stufa, morto ustionato in Salento

Un anziano è morto nella tarda serata di ieri a Squinzano, in Salento, ustionato a causa di un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione di via Salvemini. Secondo la ricostruzione compiuta dai ...

I genitori del piccolo sono sotto choc: «Il nostro bimbo si era riaddormentato e non riusciamo a capire cosa possa essere successo» ...Un anziano è morto nella tarda serata di ieri a Squinzano, in Salento, ustionato a causa di un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione di via Salvemini. Secondo la ricostruzione compiuta dai ...