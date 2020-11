Trasporti, tornano da lunedì i servizi Eav su ferro dalle 11 alle 15. Confermato stop per le domeniche (Di venerdì 27 novembre 2020) Erano stati sospesi per l’ingresso della Campania in “zona rossa”. Ora riprenderanno da lunedì 30 novembre nelle fasce centrali della giornata, dalle ore 11 alle 15. Sono i servizi su ferro forniti da EAV, holding dei Trasporti della Regione Campania, che saranno ripristinati dopo lo stop dello scorso 23 novembre con la loro sostituzione con servizi su gomma. In un comunicato stampa l’azienda spiega che “si è ritenuto, in uno spirito di maggior coesione col territorio, considerata la progressiva ripresa del movimento di passeggeri (è una zona rossa molto sbiadita), sentite anche le organizzazioni sindacali, di riadeguare i servizi a partire dal prossimo 30 novembre, ripristinando integralmente il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020) Erano stati sospesi per l’ingresso della Campania in “zona rossa”. Ora riprenderanno da30 novembre nelle fasce centrali della giornata,ore 1115. Sono isuforniti da EAV, holding deidella Regione Campania, che saranno ripristinati dopo lodello scorso 23 novembre con la loro sostituzione consu gomma. In un comunicato stampa l’azienda spiega che “si è ritenuto, in uno spirito di maggior coesione col territorio, considerata la progressiva ripresa del movimento di passeggeri (è una zona rossa molto sbiadita), sentite anche le organizzazioni sindacali, di riadeguare ia partire dal prossimo 30 novembre, ripristinando integralmente il ...

