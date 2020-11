(Di venerdì 27 novembre 2020) La proposta della ministra De Micheli su entrate ancora più scaglionate e ragazzi in classe nei giorni festivi non convince presidi e sindacati degli insegnanti, che dicono: i problemi da risolvere ...

Lymond15 : @RegLombardia @R_De_Corato Perché non punisce il comandante polizia locale di Milano e il dirigente assessorato all… - romatoday : Trasporti, orari e lezioni di domenica: perché è così difficile riaprire la scuola? - PalermoToday : Trasporti, orari e lezioni di domenica: perché è così difficile riaprire la scuola? - infoitinterno : Riapertura scuole: orari, docenti, trasporti e test rapidi: tutte le criticità - AnsaValledAosta : Scuola: Caveri (Vda), ipotesi apertura dicembre è demagogica. 'Specie con imbuto trasporti a orari differenziati li… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti orari

e devono concordare gli orari. I ritardi nell’adozione di nuove regole danneggeranno ulteriormente il settore in un momento in cui le finanze del settore e 4,8 milioni di posti di lavoro nel trasporto ...Per l'infettivologo genovese, invece, bisogna «ragionare sui trasporti pubblici locali, magari ipotizzando che nella fascia oraria 6-8.30, in cui si spostano i liceali, gli anziani dovrebbero rimanere ...