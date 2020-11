Trasparenza su atti, dati e piano vaccini. Le firme, da De Bortoli a Orsina: "Non ci fidiamo più" (Di venerdì 27 novembre 2020) Questa la petizione su Change.org con la richiesta di Trasparenza sul piano vaccini e sugli atti e i dati relativi al Covid-19, firmata tra gli altri da Ferruccio De Bortoli, Alessandro Barbano, Franco Debenedetti, Giovanni Orsina e Sofia Ventura: “CI ERAVAMO FIdati DI VOI quando ci spiegavate che le mascherine servivano a poco, quando ci raccontavate che era inutile fare i tamponi ai non sintomatici. Quando avete deciso, unici al mondo, di tenere le scuole chiuse per sei mesi. Quando avete cominciato a governare per DPCM salvo anticiparli alla stampa. E abbiamo cantato dai balconi, ed esposto bandiere. Mentre la prima ondata produceva in Italia più morti, diretti e indiretti, che altrove. Ci eravamo fidati perché riconoscevamo le ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Questa la petizione su Change.org con la richiesta disule suglie irelativi al Covid-19, firmata tra gli altri da Ferruccio De, Alessandro Barbano, Franco Debenedetti, Giovannie Sofia Ventura: “CI ERAVAMO FIDI VOI quando ci spiegavate che le mascherine servivano a poco, quando ci raccontavate che era inutile fare i tamponi ai non sintomatici. Quando avete deciso, unici al mondo, di tenere le scuole chiuse per sei mesi. Quando avete cominciato a governare per DPCM salvo anticiparli alla stampa. E abbiamo cantato dai balconi, ed esposto bandiere. Mentre la prima ondata produceva in Italia più morti, diretti e indiretti, che altrove. Ci eravamo fiperché riconoscevamo le ...

Questa la petizione su Change.org con la richiesta di trasparenza sul piano vaccini e sugli atti e i dati relativi al Covid-19, firmata tra gli altri da Ferruccio De Bortoli, Alessandro Barbano, ...

