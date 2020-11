Trama | cast personaggi di Project Blue Book su Rai4 | la serie sugli UFO omaggio alla fantascienza classica

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020) Una nuova prima visione nel palinsesto del canale 21: dal 28 novembre, ogni sabato alle 17.50, debuttasu, lache racconta i più eclatanti casi di avvistamento di oggetti volanti non identificati negli Stati Uniti. In onda in prima visione assoluta, lafantascientificasuè ispirata a fatti erealmente avvenuti ed esistiti: racconta la vicenda di un programma top secret finanziato dall’aviazione americana negli anni ’50 e dedicato all’avvistamento degli UFO, ricostruendo i misteri alieni esplorati già da X-Files ma riportandoliloro ambientazione originale....