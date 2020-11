Totti, quel gesto di Maradona che non dimenticherà mai: il retroscena (Di venerdì 27 novembre 2020) L'ex capitano giallorosso ci tiene a ricordare il Pibe de Oro in una nuova intervista a Verissimo; alla Toffanin e al pubblico svela un aneddoto interessante che riguarda il suo addio al calcio L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 27 novembre 2020) L'ex capitano giallorosso ci tiene a ricordare il Pibe de Oro in una nuova intervista a Verissimo; alla Toffanin e al pubblico svela un aneddoto interessante che riguarda il suo addio al calcio L'articolo proviene da Gossip e Tv.

fef88 : @Pirichello sì, quel pallone d'oro era di Pirlo. poi diciamo anche che in quegli anni (non quell'anno lì, chiaramen… - Labellapassante : @bladistic @LaTataBlu @AngelsOfLove12 @mari_arena75 Lo so. Come Roma e Totti (io tifo Lazio eh), ma non giustifico quel casino. Non si può. - bladistic : @ntonello1969 @AngelsOfLove12 @mari_arena75 @Labellapassante Se tu vai ma neanche solo a Napoli, ma persino in prov… - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @Guglielmo_Totti @RaphaelRaduzzi @borghi_claudio @Marcozanni86 E mica sono il suo esegeta, mi hai fatto venire tu il dubbi… - Fragment_84 : @Guglielmo_Totti @RaphaelRaduzzi @borghi_claudio @Marcozanni86 E mica sono il suo esegeta, mi hai fatto venire tu i… -