Torino, nuova terapia contro la leucemia provata su una paziente di 25 anni (Di venerdì 27 novembre 2020) Una giovane donna di 25 anni affetta da una forma aggressiva di leucemia, è stata sottoposta alla prima infusione di un nuovo farmaco impiegato in via sperimentale in quella che ad oggi sembra essere una delle forme più avanzate di immunoterapia antitumorale. La ragazza, che rappresenta il primo caso di sperimentazione in Piemonte, al momento si trova in buone condizioni e viene costantemente monitorata da un'équipe di medici altamente specializzati. Una terapia innovativa È ricoverata all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino la giovane paziente trattata con il Tisagenlecleucel, un farmaco innovativo studiato e messo a punto per curare principalmente i pazienti affetti da alcune forme di leucemia linfoblastica che non hanno risposto alle terapie ...

Per la prima volta in Piemonte, viene impiegata una nuova terapia che rappresenta un'importante passo avanti nella lotta contro la leucemia ...

