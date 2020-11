Toni Servillo e Silvio Orlando nella prima immagine ufficiale del nuovo film di Leonardo Di Costanzo (Di venerdì 27 novembre 2020) La prima immagine di scena del terzo film di Leonardo Di Costanzo – titolo ancora in definizione – ha come protagonisti Toni Servillo e Silvio Orlando ritratti dal fotografo di scena Gianni Fiorito. È la prima volta insieme su un set per i due grandi attori, attualmente impegnati nelle riprese, che si stanno svolgendo in Sardegna nell’ex carcere di Sassari, incombente sfondo del film che narra le vicende di alcuni agenti e pochi detenuti, gli ultimi rimasti di un carcere in dismissione, che aspettano di essere trasferiti. A poco a poco, le regole, scritte e non, sembrano avere sempre meno senso, e quella degli uomini in attesa diventa una nuova, fragile, comunità. Il film è prodotto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 novembre 2020) Ladi scena del terzodiDi– titolo ancora in definizione – ha come protagonistiritratti dal fotografo di scena Gianni Fiorito. È lavolta insieme su un set per i due grandi attori, attualmente impegnati nelle riprese, che si stanno svolgendo in Sardegna nell’ex carcere di Sassari, incombente sfondo delche narra le vicende di alcuni agenti e pochi detenuti, gli ultimi rimasti di un carcere in dismissione, che aspettano di essere trasferiti. A poco a poco, le regole, scritte e non, sembrano avere sempre meno senso, e quella degli uomini in attesa diventa una nuova, fragile, comunità. Ilè prodotto ...

