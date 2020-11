Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara | l’annuncio che ha sorpreso il web

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 27 novembre 2020)è felice Tramite un post su Instagram dal suo account ufficiale, la storica opinionista di Uomini e Donne,, dà una pessima notizia ai followers., dopo ben due anni di amore, si sono lasciati. Lei aveva reso il pubblico partecipe della loro storia e le è sembrato corretto anche annunciarne la fine. Eppure per il compleanno della, ogni 14 novembre, lui le aveva scritto una bellissima dedica social, dicendole “Tuo per sempre“. Non si sanno ancora le motivazioni della rottura. LE PAROLE DINonostante il triste momento, lei si mostra raggiante e forte. Afferma che adesso è tornata “felicemente single“, con accanto una foto che la ritrae in primo ...